«Форд» потерял около одного миллиарда долларов из-за введенных пошлин на ввоз в США стали и алюминия
Американский автоконцерн «Форд» потерял около одного миллиарда долларов из-за введенных пошлин на ввоз в США стали и алюминия.
Президент «Форда» Джеймс Хакет заявил, что компания производит большую часть автомобилей на территории Северной Америки, импортные пошлины оказали на концерн серьезное негативное влияние, и теперь компании придется пересмотреть свою стратегию.
Комментарии2
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xoxlokost 27 сентября 2018 | 08:28
Трамп опять всех переиграл !)
sergilio 27 сентября 2018 | 08:29
Думаю, что это итог работы полковника ГРУ Трампа и за это ему присвоят звание "Герой России"