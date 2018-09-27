Американский автоконцерн «Форд» потерял около одного миллиарда долларов из-за введенных пошлин на ввоз в США стали и алюминия.

Президент «Форда» Джеймс Хакет заявил, что компания производит большую часть автомобилей на территории Северной Америки, импортные пошлины оказали на концерн серьезное негативное влияние, и теперь компании придется пересмотреть свою стратегию.