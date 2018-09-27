В двух районах Дагестана, Буйнакском и Кумторкалинском, введен режим контртеррористической операции
В двух районах Дагестана, Буйнакском и Кумторкалинском, введен режим контртеррористической операции.
Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников, — сказали ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете.
Комментарии3
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traxau_okurka 27 сентября 2018 | 08:21
Лихие 90-е фуфло по сравнению со стабильными путинскими 2000-ми.
s011ma 27 сентября 2018 | 08:28
Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников
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Ищут пожарные, ищет милиция...
wuwer 27 сентября 2018 | 08:28
Опят конкурентов мочат?
Рынки и ларьки чужие понадобились?
Войны и разборки кланов ... кто первый прорвется к провластной облизываемой пятой точке, тот на коне и в кресле