Сократилось количество россиян, которые готовы участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста
За последний месяц резко сократилось количество россиян, которые готовы лично участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста. В августе о готовности протестовать говорили 53%, а в сентябре уже 35, — показал опрос Левада Центра, о котором сообщает газета «Ведомости».
По мнению экспертов, население смирилось с планами властей поднять пенсионный возраст, хотя не ожидало пенсионной реформы и не было к ней готово.
Комментарии7
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midnightblues 27 сентября 2018 | 08:20
Меря хорошие
Они согласятся ,даже если их деток продавать в рабство
так было-и так будет
kvam 27 сентября 2018 | 08:23
Только несгибаемый Лешенька готов к протестам.
В личной камере, со всеми удобствами.
А чо? Ему это в кайф - и работать не надо и стаж пенсионный идет.
s011ma 27 сентября 2018 | 08:26
kvam: А Вы, видимо, готовы в принципе отказаться от пенсии для себя и своих близких.
tprfrund001 27 сентября 2018 | 08:24
..потому что Путин выразил готовность услышать алтернативные варианты реформы, а либерастня способна только истерить и скакать - работать не способна.
dvdd 27 сентября 2018 | 08:31
tprfrund001: добоклюй, сегодня дума примет закон в третьем чтении. Какие альтернативы, урод пригожнский?
wuwer 27 сентября 2018 | 08:32
tprfrund001: ..потому что Путин выразил готовность услышать алтернативные варианты реформы,
))) Усатый Письков не раз во всеуслышание заявлял: путен слышит только себя..и на чужие варианты он несгибаемо пилюёт
barssuk 27 сентября 2018 | 08:30
Похолодало, время разползаться по дуплам