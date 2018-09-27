Сократилось количество россиян, которые готовы участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста

За последний месяц резко сократилось количество россиян, которые готовы лично участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста. В августе о готовности протестовать говорили 53%, а в сентябре уже 35, — показал опрос Левада Центра, о котором сообщает газета «Ведомости».

По мнению экспертов, население смирилось с планами властей поднять пенсионный возраст, хотя не ожидало пенсионной реформы и не было к ней готово.