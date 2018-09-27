Bellingcat: Настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига

Настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига. Об этом говорится в третьей части расследования Bellingcat и Insider. Как выяснили журналисты, Чепига родился в Амурской области, закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и поступил на службу в 14-ю бригаду спецназа ГРУ.

Чепига трижды был в командировке в Чечне и имеет звание полковника. В 2014 году президент Путин присвоил ему звание «Героя России» за участие в миротворческой миссии. По мнению издания Insider, речь может идти о военных действиях на Украине.

Британские власти обвиняют Руслана Боширова и Александра Петрова в причастности к отравлению Скрипалей. Президент Путин ранее заявлял, что Петров и Боширов гражданские лица.