Bellingcat: Настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига
Настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига. Об этом говорится в третьей части расследования Bellingcat и Insider. Как выяснили журналисты, Чепига родился в Амурской области, закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и поступил на службу в 14-ю бригаду спецназа ГРУ.
Чепига трижды был в командировке в Чечне и имеет звание полковника. В 2014 году президент Путин присвоил ему звание «Героя России» за участие в миротворческой миссии. По мнению издания Insider, речь может идти о военных действиях на Украине.
Британские власти обвиняют Руслана Боширова и Александра Петрова в причастности к отравлению Скрипалей. Президент Путин ранее заявлял, что Петров и Боширов гражданские лица.
Комментарии8
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baran_provokator 27 сентября 2018 | 08:20
как ВООБЩЕ можно выпускникам училищ ГРУ приходит в голову фоткаться вместе и выкладывать это в соцсети?
чему их там учат-то тогда?
eternity88 27 сентября 2018 | 08:22
На мотив песни любимого музыканта бразильской звезды футбола Неймара Мишеля Тельо Ai Se Eu Te Pego. Исполняет знатный фитнесс-тренер Петр Боширов:
Боссы, боссы!
Ну кто меня подставил?
Я не Чепига! Я, я не Чепига!
Лондон, Лондон,
С бойфрендом я пофестивалил.
Но я не Чепига, ...ля буду, не Чепига!
eniro 27 сентября 2018 | 08:32
baran_provokator: Как вам повезло в жизни. Чтоб так имя и фамилия соответствовали вашему содержанию,- это бинго.
midnightblues 27 сентября 2018 | 08:22
Игорек Иваныч,за что грушников сливаешь??
xoxlokost 27 сентября 2018 | 08:24
А настоящие название " Bellingcat " - " Одна бабка слышала " !
Я тут тоже расследование провел !
kara 27 сентября 2018 | 08:25
да да, именно все так и было!
четыре года в военном училище(или с 17 пошел учиться), с 2010 года раздвоение личности-два паспорта на разные имена.
давайте отпечатки пальцев, если был в чечне, значит сдавал отпечатки, так дайте на сверку.
eternity88 27 сентября 2018 | 08:26
Злобный мидовский отброс
Сильно гневалась на "вброс"
Тужилась за "честь России"
Так, что аж пробрал понос.
nikmart001 27 сентября 2018 | 08:33
Так он из Чечни прямо в Лондон поехал - круто! Ну конечно, а кого же посылать если не полковника? Ну не генерала же.....