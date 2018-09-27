Министр обороны Великобритании подтвердил, что один из подозреваемых в отравлении Скрипалей является полковником
Так Гэвин Уильямсон в твиттере прокомментировал новые данные о личности Руслана Боширова. Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что настоящее имя обвиняемого – Анатолий Чепига. Он – сотрудник российской разведки, трижды бывал в Чечне и предположительно, участвовал в боевых действиях на Украине. Эти сведения удалось собрать благодаря данным сервиса «Российский паспорт» и соцсетям. В МИДе новые данные назвали «вбросом». Ранее Владимир Путин утверждал, что подозреваемые россияне являются обычными гражданскими лицами.
Вполне вероятно, что сотрудника ГРУ можно найти просто по фотографиям выпускников соответствующих учебных заведений, — сказал в эфире «Эха» вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Это можно объяснить низким профессиональным уровнем ответственных за это сотрудников, — считает Алексей Филатов.
Алексей Филатов добавил, что такие же проблемы сейчас и в педагогике, и в медицине, и в других сферах.
Комментарии14
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kara 27 сентября 2018 | 08:08
наброс на Эхе продолжается! а вот когда найдется настоящий Чеплыга и все расследование умножится на ноль,тут Эхо будет на профессиональной высоте-один раз напишет, ну что бы не обвинили в предвзятости.
dvdd 27 сентября 2018 | 08:11
kara: попроси маргошу пригласить чеплыгу на интервью. Это же несложно
patrikk_2 27 сентября 2018 | 08:12
Министр обороны Великобритании подтвердил, что один из подозреваемых в отравлении Скрипалей является полковником...
А второй генералом? Никак не меньше.
dvdd 27 сентября 2018 | 08:13
patrikk_2: если исходить из принципа наших вояк: чем тупее, тем выше звание, ты абсолютно прав
vbgolub 27 сентября 2018 | 08:21
Что делал на территории Чечни Анатолий Чепига? Может он и там кого-нибудь травил. В этом надо разобраться Рамзану Кадырову.
kuxxxku 27 сентября 2018 | 08:14
kara: Настоящий полковник...
baran_provokator 27 сентября 2018 | 08:16
Чепига. не Чеплыга.
valya24 27 сентября 2018 | 08:21
kara: запаслась поп-корном в ожидании второго феерического интервью
midnightblues 27 сентября 2018 | 08:25
kara: Эхо детишки
А вот с британской разведкой зря связались эти идиоты
venq 27 сентября 2018 | 08:12
проститутка, английская или ещё чья, помазала скрипальную ручку и ребятам в гостинице.
:D
dvdd 27 сентября 2018 | 08:19
venq: не проститутка, а педераст. Не английская, а российский. В остальном ты прав.
sam2018 27 сентября 2018 | 08:13
Надо пригласить на RT обоих и Бошарова и Чепигу, тогда все обвинения и предположения, выдвинутые "расследователями" против России будут ложными.
vovan19 27 сентября 2018 | 08:19
Клоунада продолжается. Героя России полковника ГРУ отправили травить Скрипалей. Совсем бриты разум потеряли. Сами Скипали где? В тайной тюрьме ЦРУ или на погосте? На днях узнаем, что шута Верзилова травил не менее как герерал ГРУ.
dmitry35 27 сентября 2018 | 08:34
Конечно полковник, не ниже.
- Это не твоя война сынок - сказал полковник и похлопал подполковника по плечу.
- Я поеду и всё сделаю сам. Тебе ещё рано - добавил полковник и закинул рюкзачёк за спину.
У подполковника дрогнули губы, но он сдержал себя.