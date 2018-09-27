Министр обороны Великобритании подтвердил, что один из подозреваемых в отравлении Скрипалей является полковником...

Так Гэвин Уильямсон в твиттере прокомментировал новые данные о личности Руслана Боширова. Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что настоящее имя обвиняемого – Анатолий Чепига. Он – сотрудник российской разведки, трижды бывал в Чечне и предположительно, участвовал в боевых действиях на Украине. Эти сведения удалось собрать благодаря данным сервиса «Российский паспорт» и соцсетям. В МИДе новые данные назвали «вбросом». Ранее Владимир Путин утверждал, что подозреваемые россияне являются обычными гражданскими лицами.

Вполне вероятно, что сотрудника ГРУ можно найти просто по фотографиям выпускников соответствующих учебных заведений, — сказал в эфире «Эха» вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Это можно объяснить низким профессиональным уровнем ответственных за это сотрудников, — считает Алексей Филатов.

Алексей Филатов добавил, что такие же проблемы сейчас и в педагогике, и в медицине, и в других сферах.