В Кремле готовят отставку десяти губернаторов накануне очередных выборов

«Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, пишут, что произойти это может еще до конца года.

После того, как кремлевские выдвиженцы «оступились» на Дальнем Востоке и во Владимирской области, в администрации президента задумались о смене губернаторов-долгожителей. Всего своих постов могут лишиться до десяти глав регионов, считают опрошенные «Ведомостями» политологи и источники в кругах, близких к Кремлю. Среди наиболее вероятных претендентов для «выхода на губернаторскую пенсию» называют имена руководителей Курской и Липецкой областей, Александра Михайлова и Олега Королева. Первый стоит у руля с 2000-го, а второй еще с ельцинской поры, с 1998-го года. При этом, по некоторым оценкам, эти два десятка лет никаких результатов областям не принесли. По мнению политолога Евгения Минченко, ряд глав областей и республик могут быть уволены в течение месяца, а всего их будет пятеро. По сведениям «Ведомостей», речь может идти о главе Челябинской области Борисе Дубровском, губернаторе Мурманской области Марине Ковтун, главе Башкирии Рустэме Хамитове, оренбургском губернаторе Юрии Берге, руководителе Курганской области Алексее Кокорине и о главе республики Алтай Александре Бердникове.

Близкий к администрации президента источник также рассказал, что осенью будут проведены несколько «точечных отставок», а остальные пройдут весной. Накануне президент уже отправил в отставку глав трех регионов, Кабардино-Балкарии, Приморья и Астраханской области.