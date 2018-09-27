В Кремле готовят отставку десяти губернаторов накануне очередных выборов
«Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, пишут, что произойти это может еще до конца года.
После того, как кремлевские выдвиженцы «оступились» на Дальнем Востоке и во Владимирской области, в администрации президента задумались о смене губернаторов-долгожителей. Всего своих постов могут лишиться до десяти глав регионов, считают опрошенные «Ведомостями» политологи и источники в кругах, близких к Кремлю. Среди наиболее вероятных претендентов для «выхода на губернаторскую пенсию» называют имена руководителей Курской и Липецкой областей, Александра Михайлова и Олега Королева. Первый стоит у руля с 2000-го, а второй еще с ельцинской поры, с 1998-го года. При этом, по некоторым оценкам, эти два десятка лет никаких результатов областям не принесли. По мнению политолога Евгения Минченко, ряд глав областей и республик могут быть уволены в течение месяца, а всего их будет пятеро. По сведениям «Ведомостей», речь может идти о главе Челябинской области Борисе Дубровском, губернаторе Мурманской области Марине Ковтун, главе Башкирии Рустэме Хамитове, оренбургском губернаторе Юрии Берге, руководителе Курганской области Алексее Кокорине и о главе республики Алтай Александре Бердникове.
Близкий к администрации президента источник также рассказал, что осенью будут проведены несколько «точечных отставок», а остальные пройдут весной. Накануне президент уже отправил в отставку глав трех регионов, Кабардино-Балкарии, Приморья и Астраханской области.
Комментарии4
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pro_hanov 27 сентября 2018 | 08:09
"в администрации президента задумались о смене губернаторов-долгожителей"
Правильно делают. И нам всем надо задуматься о смене сидящего в Кремле главного долгожителя.
cromwel 27 сентября 2018 | 08:16
Лучше бы власть задумалась о смене режима и о бедственном положении граждан. А она только своих халуев менять умеет.
byaka50 27 сентября 2018 | 08:20
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней»,
Им отвечает Соловей:
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
(И. А. Крылов)
venq 27 сентября 2018 | 08:22
надо в певую очередь, чтобы новые губернаторы отбирались бы по физиономическому ряду. ну, типа лица, чтобы напоминали полюбившихся народу актеров, играющих всегда положительные роли.
:D