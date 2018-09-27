В Санкт-Петербурге задержали шестерых участников пикетов в поддержку Олега Сенцова

Как сообщает «Радио Свобода», активисты считают действия полицейских незаконными. По их словам, стражи правопорядка задерживали людей под любыми предлогами – в частности усомнившись в подлинности предъявленного активистом паспорта.

Тем временем журналист и правозащитник Зоя Светова опубликовала письмо, переданное Сенцовым. Ураинский режиссер пишет, что верит в хороший исход истории и благодарит тех, кто его поддерживает.

Сенцов держит голодовку уже более 130 дней. Он отбывает наказание в российской тюрьме по делу в терроризме.