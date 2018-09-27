В Санкт-Петербурге задержали шестерых участников пикетов в поддержку Олега Сенцова
Как сообщает «Радио Свобода», активисты считают действия полицейских незаконными. По их словам, стражи правопорядка задерживали людей под любыми предлогами – в частности усомнившись в подлинности предъявленного активистом паспорта.
Тем временем журналист и правозащитник Зоя Светова опубликовала письмо, переданное Сенцовым. Ураинский режиссер пишет, что верит в хороший исход истории и благодарит тех, кто его поддерживает.
Сенцов держит голодовку уже более 130 дней. Он отбывает наказание в российской тюрьме по делу в терроризме.
Комментарии5
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ukretotakoividskota 27 сентября 2018 | 07:51
Может этот биомусор тоже поголодает, дней 200.
ebyliberactov 27 сентября 2018 | 08:00
Повесить пидаров на площади, чтобы другим было неповадно гадить России!
sasass 27 сентября 2018 | 08:01
Трусость власти усугубляет политическое положение страны - трусы не могут управлять с такой огромной территорией и разношерстным народом..
koltak76_ 27 сентября 2018 | 08:01
Опасный террорист Сенцов сидит за просверленную дырку в космической станции,
миллиарды Пинночета-Золотова и повышение пенсионного возраста..
А еще недавно он сбил ИЛ-20.
Россия - вперед! Честь и совесть! Ура!!
cromwel 27 сентября 2018 | 08:05
Террорист должен сидеть в тюрьме. И как можно дольше. Еще он должен быть злым и голодным. Так перевоспитается.