Федеральная резервная система США в третий раз с начала года повысила процентную ставку
В этот раз на четверть процентного пункта. Еще одно повышение может произойти до конца года. А в 2019-м регулятор планирует поднимать планку три раза.
В августе Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Дональд Трапп раскритиковал политику ФРС. По мнению президента, повышение базовой ставки может плохо сказаться на росте внутренней экономики и внешней торговле. По мнению аналитиков, действия регулятора не должны вызвать обвала рубля, так как этот сценарий уже заложен в текущие котировки.
Комментарии1
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sasass 27 сентября 2018 | 08:05
Как раз и пытаются обвалить рубль и власть..