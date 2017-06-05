Министерство внутренних дел Великобритании отказалось сотрудничать с Россией в расследовании отравления Скрипалей
Как сообщили в российском посольстве, Лондон сослался на один из пунктов Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам. В нем говориться о том, что запрашиваемая сторона может отказаться, если опасается за внутреннюю безопасность или общественный порядок. Накануне расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали новую информацию о подозреваемых в покушении на Скрипалей. Согласно полученным данным, настоящее имя одного из них — Петра Боширова – Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ, и Герой России – расследователи предполагают, что звание он мог получить за участие в операции на Украине. Ранее Владимир Путин говорил, что оба подозреваемых в отравлении в Солсбери являются гражданскими лицами.
Комментарии14
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zztop1960 27 сентября 2018 | 07:52
Что теперь будут вещать россиские ТВ про Скрипалей ? "Ихтамнет" не прокатило , " Этонемы" не прокатило, " Авыдокажите" не прокатило , " Вывсёврёте" не прокатило , теперь наверное будет " Сам дурак"
vasyakirin 27 сентября 2018 | 07:54
zztop1960: Да просто ни чего не будут верищать, быдлу знать не надо!
koltak76_ 27 сентября 2018 | 07:56
zztop1960: Ждем ноту протеста от Мани Кокс!!
maximv 27 сентября 2018 | 08:00
koltak76_: Коксматая Маша.
kara 27 сентября 2018 | 07:52
явка с повинной!
ostapba 27 сентября 2018 | 07:55
kara: это типа тогочто Януковичане привлекли к совместному расследованию по делу??
В смысле по пропажам шапок в сортирах даже??
kara 27 сентября 2018 | 08:02
ostapba: если у них железобетонные доказательства, то чего им бояться?
они даже отпечатки с анкеты побоялись дать что бы нельзя было точно этих двоих идентифицировать и иметь возможность находить фэйковых отравителей.
ostapba 27 сентября 2018 | 08:34
kara: а ты в детстве не играл в кошки-мышки?
Значит до тебя одесский юмор в этой ситуации не доходит..
semia 27 сентября 2018 | 07:52
Тем более,что гей Бощиров оказался полковником Чепигой.а Путин весь мир уверял,что он проверил и это обычные граждане. Думаю и Петрова Великобритания знает под другой фамилией. Реи просто постепенно раскрывают карты ставя в идиотское положение Путина
akustik57 27 сентября 2018 | 07:57
Какой ПОЗОР ! Хотя мочильщику в сортире и мочу то в пробирках нельзя доверить ... окурки собирать при его росте и шакалить ...
ebyliberactov 27 сентября 2018 | 08:04
Эхо вторые сутки постит бредятину от англосуконских фейковых сми. Скоро Чепига выступит совместно с Бошировым - вот будет смех! Но наши тупые хомяки до сих пор продолжают тупо верить тем, кто давно обосрался!
akustik57 27 сентября 2018 | 08:12
ebyliberactov: Компьютерные технологии не обмануть ... даже если и близнецов сканировать по фото !
nemez1 27 сентября 2018 | 08:08
Что мог себе позволить Чапига, спецалист по мокрым делам, ни при каких обстоятельствах не может себе позволить глава России, такое не простят и не забудут, никогда.
sasass 27 сентября 2018 | 08:12
Сотрудничать можно только тогда , если этих двух горе героев и полковников арестуют и передадут англичанам , что в принципе невозможно..