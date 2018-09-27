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07:32, 27 сентября 2018

Петр Порошенко призвал Генассамблею ООН принять резолюцию по Олегу Сенцову

Украинский лидер сказал, что осужденный в России «по сфабрикованному делу» режиссер находится в критическом состоянии. Президент призвал потребовать от Кремля соблюдения прав человека. Сенцов был задержан в Крыму по обвинению в создании террористической группы. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В заключении украинский режиссер объявил об отказе от пищи. Он требует освободить всех соотечественников, заключенных в России по политическим мотивам. Сенцов держит голодовку уже более 130 дней.

Комментарии

3

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kiever 27 сентября 2018 | 07:46

Киевский главарь, опять требует от мирового сообщества играть в пропагандисткие игры, сочиненные в недрах администрации президента недоУкраины? Или путинского агента савченко им мало показалось?

tprfrund001 27 сентября 2018 | 07:49

... а также по Савченко и Павленскому.

> Сенцов держит голодовку уже более 130 дней.
А Аркашу Бабченко убили более ста дней назад.

sasass 27 сентября 2018 | 08:20

Запад уже не верит ему - он тоже самое говорил про Савченко , а потом он ее запер в тюрьму ...

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