Петр Порошенко призвал Генассамблею ООН принять резолюцию по Олегу Сенцову
Украинский лидер сказал, что осужденный в России «по сфабрикованному делу» режиссер находится в критическом состоянии. Президент призвал потребовать от Кремля соблюдения прав человека. Сенцов был задержан в Крыму по обвинению в создании террористической группы. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В заключении украинский режиссер объявил об отказе от пищи. Он требует освободить всех соотечественников, заключенных в России по политическим мотивам. Сенцов держит голодовку уже более 130 дней.
Комментарии3
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kiever 27 сентября 2018 | 07:46
Киевский главарь, опять требует от мирового сообщества играть в пропагандисткие игры, сочиненные в недрах администрации президента недоУкраины? Или путинского агента савченко им мало показалось?
tprfrund001 27 сентября 2018 | 07:49
... а также по Савченко и Павленскому.
> Сенцов держит голодовку уже более 130 дней.
А Аркашу Бабченко убили более ста дней назад.
sasass 27 сентября 2018 | 08:20
Запад уже не верит ему - он тоже самое говорил про Савченко , а потом он ее запер в тюрьму ...