Следователи завершили допрос брата экс-главы Дагестана

Раджаб Абдулатипов был задержан по делу преступного сообщества, за взятки устанавливающего гражданам инвалидность. Как сообщает Следственный комитет, в ближайшее время депутату Народного собрания республики предъявят обвинения. Ранее по этому же делу был задержан руководитель регионального бюро медико-социальной экспертизы и его подчиненные.

Брат Раджаба Рамазан Абдулатипов стал главой Дагестана в 2013 году. После его прошлогодней отставки в республике начались массовые задержания и аресты чиновникам по коррупционным делам.