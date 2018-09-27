Он полковник ГРУ. Это выяснила международная расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Они ссылаются на несколько источников, знакомых с военным. Утверждается, что Чепига окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и поступил на службу в разведку. Трижды был в Чечне, а в 2014 году получил звание Героя России за участие в некой миротворческой миссии. По мнению издания, речь может идти о военных действиях на Украине. В марте он въехал в Великобританию под именем Руслана Боширова. Британия обвиняет его в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Владимир Путин утверждал, что подозреваемые россияне – гражданские лица.