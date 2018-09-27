Настоящее имя Руслана Боширова — одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей – Анатолий Чепига
Он полковник ГРУ. Это выяснила международная расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Они ссылаются на несколько источников, знакомых с военным. Утверждается, что Чепига окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и поступил на службу в разведку. Трижды был в Чечне, а в 2014 году получил звание Героя России за участие в некой миротворческой миссии. По мнению издания, речь может идти о военных действиях на Украине. В марте он въехал в Великобританию под именем Руслана Боширова. Британия обвиняет его в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Владимир Путин утверждал, что подозреваемые россияне – гражданские лица.
Комментарии6
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venezianez49 27 сентября 2018 | 07:38
Вообще дико, что эта «новость» подаётся российским (?) СМИ как свершившийся факт, а не как беспомощная версия мошенников, уже неоднократно пойманных на враньё.
ss2020 27 сентября 2018 | 07:47
venezianez49: как у меня жена сказала: вова путин такой долба_б, как котёнок, косяков уже много, а убить вроде жалко!)))
kara 27 сентября 2018 | 07:38
4 года в военном училище и с датами проблемы
Да а май на апрель на ходу исправили. Вот такое вот расследование
sedoi63 27 сентября 2018 | 07:39
Так вот почему Путин заявил, что эти люди найдены и у них всё в порядке. Ведь он же сам подписывал указ и вручал звезду героя Анатолию Чепиге?!
akustik57 27 сентября 2018 | 07:41
Какой ПОЗОР ! Хотя мочильщику в сортире и мочу то в пробирках нельзя доверить ... окурки собирать при его росте !
alexey65 27 сентября 2018 | 08:04
До этого США являла всему мировому сообществу пример толерантности, избрав темнокожего президента.
Теперь Россия с героем России полковником ГРУ геем вырвалась вперед.