Прокуратура хочет пересмотреть приговор мужчине, осужденному за мак на огороде
64-летний пермяк Игорь Трошев получил один год условно после того, как на его участке обнаружили растение. По словам ветерана труда, это произошло случайно и мак стал расти как сорняк. Однако эксперты определили, что этот вид растения содержит опий, должен культивироваться и случайно взойти в уральской климатической зоне не может. Прокуратура считает наказание слишком мягким. По мнению надзорного органа, суд не дал оценку общественной опасности преступления и его возможным последствиям.
Комментарии4
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dwon 27 сентября 2018 | 07:31
Алчные дикари
omichka 27 сентября 2018 | 07:57
Купила я как-то дочери семена петрушки, а получилась грядка мака. Бывает.
Мак выпололи во избежание.
kara 27 сентября 2018 | 08:05
спасибо журналистам! теперь деда на реальный срок посадят, помогли! за то сколько хайпа с этой темы поимеют журналисты, будут освещать с пеной у рта и изобличать рэжим!
sasass 27 сентября 2018 | 08:29
Зверство настоящее , когда сама власть тонными вывозит наркотики из латинских стран с диппочтой и на президентских самолетах ...