Прокуратура хочет пересмотреть приговор мужчине, осужденному за мак на огороде

64-летний пермяк Игорь Трошев получил один год условно после того, как на его участке обнаружили растение. По словам ветерана труда, это произошло случайно и мак стал расти как сорняк. Однако эксперты определили, что этот вид растения содержит опий, должен культивироваться и случайно взойти в уральской климатической зоне не может. Прокуратура считает наказание слишком мягким. По мнению надзорного органа, суд не дал оценку общественной опасности преступления и его возможным последствиям.