Бывший врио губернатора Приморья может быть назначен заместителем министра транспорта

Такую должность, по данным «Ведомостей», могут предложить Андрею Тарасенко. После отмены результатов выборов в регионе он отказался участвовать в очередном туре. На его место назначен губернатор Сахалина Олег Кожемяко. Он уже подтвердил свое намерение побороться за кресло главы Приморья. Тем временем на Сахалине обязанности руководителя исполняет председатель областного правительства. Через год там планируют провести досрочные выборы.