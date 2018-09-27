Министр обороны Великобритании подтвердил, что один из подозреваемых в отравлении Скрипалей является полковником
Так Гэвин Уильямсон в твиттере прокомментировал новые данные о личности Руслана Боширова. Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что настоящее имя обвиняемого – Анатолий Чепига. Он – сотрудник российской разведки, трижды бывал в Чечне и предположительно, участвовал в боевых действиях на Украине. Эти сведения удалось собрать благодаря данным сервиса «Российский паспорт» и соцсетям. В МИДе новые данные назвали «вбросом». Ранее Владимир Путин утверждал, что подозреваемые россияне являются обычными гражданскими лицами.
Комментарии19
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arye_11 27 сентября 2018 | 07:23
В "деле Скрипалей", как в капле воды отражается медленная и кропотливая работа настоящего Правосудия и обезьяний визг и судорожные попытки отмазать замаранных по уши "горе-отравителей".
А вот где усилия Британии и где усилия России, пусть каждый для себя решить сам.
condor00 27 сентября 2018 | 07:34
arye_11: Вы видите Правосудие, а я в том же (если мы обо имеем ввиду Британию) вижу пособничество преступлению.
kiever 27 сентября 2018 | 07:41
arye_11: помнится как вы визжали, когда двенадцать боевиков из массада поймали в иордании с поддельными канадскими паспортами, когда они травили машаля, как брехали до последнего.. когда даже все обвинения были представлены мировому сообществу и в том числе Израилю, а не только слухи и навеки из соцсетей, как было и с ложью израильской со сбитым пассажирским самолётом над синаем....так что если и можно кому то, кого то обвинять, но только не вашим.. русским либералам из агрессивной, милитаризованной страны, наплевавшей на мировое правосудие и право
arye_11 27 сентября 2018 | 07:47
kiever:
12 боевиков...???
Окстись, болезный.
Два(2!!!) сотрудника Моссада, а не "12 боевиков".
Израиль не отпирался, признал свое участие и немедленно направил порцию антидота в обмен на освобождение своих разведчиков.
Машаль жив до сих пор, израильские разведчики на свободе, Иордания сохранила свое лицо - все довольны.
Если пишешь чего-то, то подотри слюни сначала и прими таблетку от истерики.
eternity88 27 сентября 2018 | 08:02
kiever:
arye_11:
Злобный ольгинский отброс
Очень гневался на "вброс".
"Честь России" защищал он
Так что аж пробрал понос.
yechomazy___etnopomoyka 27 сентября 2018 | 07:24
Министр обороны Великобритании тоже читает "Йэхумацы"?
kara 27 сентября 2018 | 07:24
Ага! Полковник Путин!
venezianez49 27 сентября 2018 | 07:28
Является полковником ?
А почему не генералом ?
tprfrund001 27 сентября 2018 | 07:29
Ничего, что гонять бармалеев по горам и нациков по степям и выполнять задания за границей - это несколько разные специализации?
arye_11 27 сентября 2018 | 07:35
tprfrund001:
А ничего, что после "гоняния" Чепига прошел обучение в академии ГРУ и несколько поменял профиль деятельности?
Или вы считаете, что раз начал в 21 год стрелять из Калаша, то так до выхода на пенсию и продолжишь стрелять из него? (хотя согласен, стрелять из Калаша у Чепиги получалось намного лучше, чем работать руками и, главное, головой)
yechomazy___etnopomoyka 27 сентября 2018 | 07:38
tprfrund001: " ...это несколько разные специализации?"------Это йэховской либерде и всему "дерьмократическому" миру похер.
tunis 27 сентября 2018 | 08:07
tprfrund001: так ведь, если на всю Россию двадцать лет несменяемый один Путин, и больше некого туда поставить, то и в группе один Баширов туда-сюда мотается, и в поле жнец, и на душе игрец.
Деградация России идёт семимильными шагами, и, в частности, ты тому четкое подтверждение.
tprfrund001 27 сентября 2018 | 08:11
tunis: Эх, хохолик, нам ли быть в печали?
yralez 27 сентября 2018 | 07:31
Теперь можно и на 1 канал......хвастаться подвигами отравителя.
yralez 27 сентября 2018 | 07:33
или в депутаты ЛДПР, в теплую кампанию убийц.
Пусть новые законы нам впаривают.
sir_sar 27 сентября 2018 | 07:34
Если даже министр обороны подтверждает вброс помойки, которая ведет "расследования" по комментам в соцсетях - значит никаких доказательств причастности России к этому делу нет.
Консерваторы сами виноваты, что поставили себя в такое смешное положение. Из которого уже не выйти.
sedoi63 27 сентября 2018 | 07:35
Так вот почему Путин заявил, что эти люди найдены и у них всё в порядке. Ведь он же сам подписывал указ и вручал звезду героя Анатолию Чепиге?!
nigelliri56 27 сентября 2018 | 08:05
Мне интересно, а чего все эти Соловьевы, Киселевы, Скабеевы, Поповы, Шейнины, Норкины молчат о мировой сенсации, где, благодаря этому полковнику, другой полковник обделался так, что об этом знает весь мир?
stal26 27 сентября 2018 | 08:34
nigelliri56:
Обделалась Мелкобритания и горе расследователи. А с ними и либералы. Стыдища-то какая! Подняли сначало вой на весь мир, после, когда дошло дело до предъявления доказательств, стали всякий бред подсовывать!!! Скрипали где? Предъявите пжлст.