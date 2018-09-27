США обвинили Китай в попытках вмешаться в предстоящие выборы в Конгресс
О противоправных действиях Пекина на заседании Генассамблеи ООН сказал президент Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, КНР хочет ослабить Республиканскую партию из-за того, что Пекину не нравится политика действующей администрации Соединенных Штатов. Представители Китая назвал эти обвинения «безосновательными».
США ведут торговую войну с КНР – в несколько этапов Вашингтон вводил пошлины на товары из Поднебесной. В ответ следовали зеркальные меры.
Комментарии2
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estamp 27 сентября 2018 | 07:24
Уже скоро состоятся выборы в Конгресс, на которых мы узнаем чьи интернет-троли круче, российские или китайские
grigorcar 27 сентября 2018 | 07:42
Трамп - предатель. вмешательство в штатовские выборы - это всегда бы наш огород. а эта рыжая проститутка китайцам его? теперь мир будет думать, что наши хакеры не самые крутые. а то новичка перестанут бояться!?
беспредел...