Петрозаводский горсуд сегодня пересмотрит первое уголовное дело против главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Петрозаводский городской суд сегодня пересмотрит первое уголовное дело против главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Историка обвиняют в хранении детской порнографии.

Дело против Юрия Дмитриева основано на фотографиях его несовершеннолетней приемной дочери, найденных в компьютере. На них девушка изображена обнаженной. Историк настаивает, что удочерил ее истощенной и делал снимки для контроля над ее физическим развитием. Следствие, в свою очередь, просило для Дмитриева 9 лет колонии. В апреле этого года Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского «Мемориала» по обвинению в изготовлении детской порнографии. Однако в июне Верховный суд Карелии отменил приговор. Через пару недель Дмитриева арестовали уже по второму уголовному делу против него – о насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери. В результате пересмотр оправдательного приговора историку по обвинению в изготовлении детской порнографии несколько раз переносился. В это время Дмитриев знакомился с материалами нового дела. Сам глава карельского «Мемориала» свою вину не признает.

Дело против Дмитриева о педофилии во вторник было передано в суд. По нему историку грозит до 20 лет колонии строгого режима.