Следователи завершили допрос брата экс-главы Дагестана

Раджаб Абдулатипов был задержан сегодня по делу преступного сообщества, за взятки устанавливающего гражданам инвалидность.

Интерес силовиков можно объяснить тем, что есть многочисленные сведения о его связи с преступниками, — сказал «Эху» журналист Максим Шевченко.

Следственный комитет, в ближайшее время депутату Народного собрания республики предъявят обвинения. Ранее по этому же делу был задержан руководитель регионального бюро медико-социальной экспертизы и его подчиненные.

Брат Раджаба Рамазан Абдулатипов стал главой Дагестана в 2013 году. После его прошлогодней отставки в республике начались массовые задержания и аресты чиновникам по коррупционным делам.