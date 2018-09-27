В правительстве аварии российских ракет-носителей «Протон-М» связали с технической отсталостью «Роскосмоса»

По словам вице-премьера Юрия Борисова, госкорпорация не модернизировала свое производство. В качестве положительного примера он привел авиационную промышленность, где инженеры и конструкторы давно проектируют «в цифре» и обмениваются электронной документацией. В «Роскосмосе» же — сказал Борисов – этой культурой массово еще не овладели. Ракеты-носители «Протон» выпускаются с 1967 года. В течение трех лет по планам их производство должно быть завершено.