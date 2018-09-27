В правительстве аварии российских ракет-носителей «Протон-М» связали с технической отсталостью «Роскосмоса»
По словам вице-премьера Юрия Борисова, госкорпорация не модернизировала свое производство. В качестве положительного примера он привел авиационную промышленность, где инженеры и конструкторы давно проектируют «в цифре» и обмениваются электронной документацией. В «Роскосмосе» же — сказал Борисов – этой культурой массово еще не овладели. Ракеты-носители «Протон» выпускаются с 1967 года. В течение трех лет по планам их производство должно быть завершено.
Комментарии1
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ivar1964 27 сентября 2018 | 07:02
И правительство делает все возможное, чтобы эта отсталость ширилась и углублялась. В связи с этим возникает вопрос: ракета-носитель и зенитная ракеты серьезно отличаются, однако техническая отсталость не ограничивается какой-то конкретной отраслью, а поражает все вокруг. Так ли опасны для Израиля угрозы использовать С-300? Или это тоже рассчитано на охлос? Сдается мне, что Израиль не очень испугался. Наверно евреи знают больше, чем россияне об этой пресловутой угрозе.