Издатель «Медиазоны» участник группы Pussy Riot Петр Верзилов считает, что его могли отравить российские спецслужбы
Накануне его выписали из берлинской клиники. Медики отметили, что состояние активиста значительно улучшилось, симптомы помутения рассудка полностью исчезли. Верзилову стало плохо вечером 11 сентября. Он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. По мнению издателя «Медиазоны», на нем испытывали «новый ядовитый коктейль» — поводом могла стать его акция в финале чемпионата мира по футболу в «Лужниках», или намерение расследовать убийство российских журналистов в Центральной Африканской Республике.
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