Главврач калмыкской колонии осужден за смерть заключенного

Как пишет «Кавказский узел», медработник обвинен в халатности. Суд пришел к выводу, что осужденный Дмитрий Батырев после пыток со стороны сотрудников исправительного учреждения не получил медицинскую помощь и скончался. Прокуратура просила для врача четыре года колонии, но его осудили на полтора.

Ранее по факту смерти заключенного к различным срокам приговорили пятерых сотрудников калмыкской ИК. Осужденным удалось привлечь внимание следствия к убийству Батырева после того как они устроили массовую голодовку.