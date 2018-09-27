Губернаторы Курской и Липецкой областей в ближайшее время могут уйти в отставку

Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. По их словам, оба главы – Александр Михайлов и Олег Королев – «политические долгожители», а президент держит курс на обновление губернаторского корпуса. Сегодня Кремль начал новую серию отставок региональных глав. Она началась с ухода руководителей Астраханской области и Кабардино-Балкарии. По данным издания, кадровые перестановки были запланированы еще до дня голосования 9 сентября.