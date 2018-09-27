Губернаторы Курской и Липецкой областей в ближайшее время могут уйти в отставку
Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. По их словам, оба главы – Александр Михайлов и Олег Королев – «политические долгожители», а президент держит курс на обновление губернаторского корпуса. Сегодня Кремль начал новую серию отставок региональных глав. Она началась с ухода руководителей Астраханской области и Кабардино-Балкарии. По данным издания, кадровые перестановки были запланированы еще до дня голосования 9 сентября.
Комментарии1
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allexsib 27 сентября 2018 | 06:43
Вот,удивительное время настало.Совершенно пойфигу,кто руководит регионом,когда воткнуть в этот регион нового "врио" и что думает по этому поводу быдло,проживающее в этом регионе.
"Победы" жириновцев или зюгановцев,настолько ничего не меняют,что и говорить о них-трата времени...