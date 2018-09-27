Настоящее имя Руслана Боширова — одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей – Анатолий Чепига
Он полковник ГРУ. Это выяснила международная расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Они ссылаются на несколько источников, знакомых с военным. Утверждается, что Чепига окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и поступил на службу в разведку. Трижды был в Чечне, а в 2014 году получил звание Героя России за участие в некой миротворческой миссии. По мнению издания, речь может идти о военных действиях на Украине. В марте он въехал в Великобританию под именем Руслана Боширова. Британия обвиняет его в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Владимир Путин утверждал, что подозреваемые россияне – гражданские лица.
Комментарии3
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bazilgu 27 сентября 2018 | 06:43
Надо же! Видимо, у этого Чепиги куда больше заслуг перед Россией, чем у Рудольфа Абеля или Конана Молодого. Они были просто полковниками разведки, а этот- еще и Герой.
vladimir1967 27 сентября 2018 | 06:54
Полковник? Судя по бездарной операции в Солсбери он даже нв ефрейтора не тянет.
ura_123 27 сентября 2018 | 07:01
vladimir1967: Так ему,генерал курирующий операцию так и сказал «Что же вы,два пидора,простое дело завалили? Вы не полковники,а чистые пидарасы!”