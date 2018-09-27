Министерство внутренних дел Великобритании отказалось сотрудничать с Россией в расследовании отравления Скрипалей

Как сообщили в российском посольстве, Лондон сослался на один из пунктов Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам. В нем говориться о том, что запрашиваемая сторона может отказаться, если опасается за внутреннюю безопасность или общественный порядок. Накануне расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали новую информацию о подозреваемых в покушении на Скрипалей. Согласно полученным данным, настоящее имя одного из них — Петра Боширова – Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ, и Герой России – расследователи предполагают, что звание он мог получить за участие в операции на Украине. Ранее Владимир Путин говорил, что оба подозреваемых в отравлении в Солсбери являются гражданскими лицами.