Министерство внутренних дел Великобритании отказалось сотрудничать с Россией в расследовании отравления Скрипалей
Как сообщили в российском посольстве, Лондон сослался на один из пунктов Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам. В нем говориться о том, что запрашиваемая сторона может отказаться, если опасается за внутреннюю безопасность или общественный порядок. Накануне расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали новую информацию о подозреваемых в покушении на Скрипалей. Согласно полученным данным, настоящее имя одного из них — Петра Боширова – Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ, и Герой России – расследователи предполагают, что звание он мог получить за участие в операции на Украине. Ранее Владимир Путин говорил, что оба подозреваемых в отравлении в Солсбери являются гражданскими лицами.
Комментарии2
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condor00 27 сентября 2018 | 06:27
Понятно, когда против "Кости Сапрыкина" ведётся следствие его же методами (от недостатка чего-то), то говорить об объективности не приходится. А когда для этого даже имеется легальная лазейка - тем более это говорит о пособничестве не только этому преступлению, но и ещё не совершённым.
kochar 27 сентября 2018 | 06:48
Сынуля Пупкина в песочнице тайком разбил голову сынули соседа Васи.
Пупкин отрицает сей видеофакт и глаза бдительных старушек ,сидящих на лавочке у подъезда и предлагает Васе вместе найти обидчика.Соседи в недоумении и не подают руки Васе,а он громит машины несогласных во дворе .Участковый принимает решение изолировать буяна,а он из рогатки пуляет из балкона по людям .
Вроде как похоже на тихое помешательство.