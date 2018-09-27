В Сенате США сегодня пройдут слушания по делу кандидата в Верховный суд Бретта Кавано

Ранее он оказался в эпицентре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Слушания, которые сегодня пройдут в Юридическом комитете Сената, могут стать одним из главных политических событий в США на этой неделе. Судья Бретт Кавано и одна из его обвинительниц дадут показания о сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в начале 80-х. Кристина Форд, с которой Кавано учился в школе, заявила, что он пытался изнасиловать ее на школьной вечеринке. Позднее ее поддержала 53-летняя Дебора Рамирес, которая была однокурсницей Кавано. По ее словам, в 1983 году он вытащил перед ней пенис на студенческой вечеринке. Заявительница признает, что сама была пьяна, но не давала на это согласия. Женщина попросила ФБР разобраться в деле.

В конце августа президент США Дональд Трамп выдвинул Кавано на должность судьи Верховного суда. Голосование по его кандидатуре в Сенате должно было пройти 20 сентября, но процедуру пришлось отложить, чтобы рассмотреть обвинения.

Сам Кавано все обвинения отрицает. По словам кандидата, он готов дать показания и защитить свое доброе имя.