Президент решил назначить главу Сахалинской области Олега Кожемяко исполняющим обязанности губернатора Приморья

Президент решил назначить главу Сахалинской области Олега Кожемяко исполняющим обязанности губернатора Приморского Края. Этого человека выбрали, поскольку это хорошо знакомый с регионом человек, который может честно собрать достаточное количество голосов. Такое мнение в интервью «Эху» высказал политолог Андрей Колядин.

Колядин добавил, что в Приморье в последние годы вложили много миллиардов на развитие, и управлять этим регионом, — это сейчас очень почетная должность.