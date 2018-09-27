Госдума намерена сегодня завершить работу над законопроектом о пенсионной реформе

Документ рассмотрят в заключительном третьем чтении. Согласно поправке, предложенной Владимиром Путиным, для женщин возраст выхода на пенсию повысят не до 63-х, а до 60-ти лет. За законопроект проголосовала партия «Единая Россия». Парламентская оппозиция – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — против. О том, что коммунисты ни при каких условиях не поддержат реформу, сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Согласно данным социологов, большинство россиян – около 75 процентов – выступают против повышения пенсионного возраста.