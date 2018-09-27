Госдума намерена сегодня завершить работу над законопроектом о пенсионной реформе
Документ рассмотрят в заключительном третьем чтении. Согласно поправке, предложенной Владимиром Путиным, для женщин возраст выхода на пенсию повысят не до 63-х, а до 60-ти лет. За законопроект проголосовала партия «Единая Россия». Парламентская оппозиция – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — против. О том, что коммунисты ни при каких условиях не поддержат реформу, сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Согласно данным социологов, большинство россиян – около 75 процентов – выступают против повышения пенсионного возраста.
Комментарии1
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bazilgu 27 сентября 2018 | 06:30
Так вот эти самые 75% и голосовали за Едро и за Путина, т.е. за эту "пенсионную реформу". Так и нечего теперь возмущаться. Голову включать надо.