Губернаторы Курской и Липецкой областей в ближайшее время могут уйти в отставку
Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. По их словам, оба главы – Александр Михайлов и Олег Королев – «политические долгожители», а президент держит курс на обновление губернаторского корпуса. Сегодня Кремль начал новую серию отставок региональных глав. Она началась с ухода руководителей Астраханской области и Кабардино-Балкарии. По данным издания, кадровые перестановки были запланированы еще до дня голосования 9 сентября.
Комментарии1
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choma 27 сентября 2018 | 06:19
Конечно верим, что все было запланировано до 9 сентября