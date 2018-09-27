Руслан Боширов, которого Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей, — полковник ГРУ и Герой России
Его настоящее имя — Анатолий Чепига. Это утверждают Bellingcat и Insider в новой части расследования.
Биография у Анатолия Чепиги, чьё альтер-эго как утверждают расследователи Руслан Боширов, насыщенная. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, его Чепига закончил с отличием. Потом служил в 14й бригаде спецназа ГРУ, дислоцированной в Хабаровске. Фотографию человека, внешне похожего на Боширова, сотрудники Insider и Bellingcat нашли на фотографии выпускников училища начала нулевых. В публикации также есть ссылка на выписку из системы «Российский паспорт», где нашли фотографию Чепиги. В расследовании утверждается, что подразделение Чепиги играло важную роль во второй войне в Чечне. Он был в командировке в период боевых действий в этой республике несколько раз. Около четырёх лет назад президент Путин присвоил ему звание Героя России за выполнение миротворческой миссии. Авторы расследования полагают: под этим имеются в виду боевые действия на востоке Украины. Поскольку незадолго до этого подразделение Чепиги было замечено рядом с украинской границей. По мнению расследователей, Чепига взял псевдоним Руслан Боширов, когда переехал в Москву, где закончил военную академию Генштаба Вооружённых сил.
Боширов, как и Петров, отрицают причастность к отравлению в Солсбери в начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Комментарии5
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koltak76_ 27 сентября 2018 | 06:22
На жаргоне золотова, полковник ГРУ, герой России, Толя Чебурашка.
foma55 27 сентября 2018 | 06:23
Обычно имя исполнителя/лей быстро устанавливается ,а вот имя заказчика с трудом ,а часто и вовсе невозможно установить .А тут редкое исключение заказчик вот он у всех на виду ,он и не скрывается ,наоборот посмеивается ,прикалывается над всеми. Чудны дела твои Господи?!
alexsokoll 27 сентября 2018 | 06:32
foma55:
Исключительно майданутые сектанты сисяна могут поверить в подобное "расследование"
:)))))
Ми-5 распустить, говноблохерам - орден!
haltttttt 27 сентября 2018 | 06:24
Родина нашла героя.
Послом в Великобританию нужно назначить, в думу - не по заслугам...
sargon5001 27 сентября 2018 | 06:26
И кого только не назначает Путин героями России. От убийцы-отравителя до Кадырова.