Его настоящее имя — Анатолий Чепига. Это утверждают Bellingcat и Insider в новой части расследования.

Биография у Анатолия Чепиги, чьё альтер-эго как утверждают расследователи Руслан Боширов, насыщенная. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, его Чепига закончил с отличием. Потом служил в 14й бригаде спецназа ГРУ, дислоцированной в Хабаровске. Фотографию человека, внешне похожего на Боширова, сотрудники Insider и Bellingcat нашли на фотографии выпускников училища начала нулевых. В публикации также есть ссылка на выписку из системы «Российский паспорт», где нашли фотографию Чепиги. В расследовании утверждается, что подразделение Чепиги играло важную роль во второй войне в Чечне. Он был в командировке в период боевых действий в этой республике несколько раз. Около четырёх лет назад президент Путин присвоил ему звание Героя России за выполнение миротворческой миссии. Авторы расследования полагают: под этим имеются в виду боевые действия на востоке Украины. Поскольку незадолго до этого подразделение Чепиги было замечено рядом с украинской границей. По мнению расследователей, Чепига взял псевдоним Руслан Боширов, когда переехал в Москву, где закончил военную академию Генштаба Вооружённых сил.

Боширов, как и Петров, отрицают причастность к отравлению в Солсбери в начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.