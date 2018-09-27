Киев обвинил Москву в желании оккупировать Азовское море

Соответствующее заявление в ходе выступления на Генассамблее ООН сделал президент Петр Порошенко. Он также упрекнул Организацию Объединенных Наций в молчании, отметив, что именно этого и выгодно Кремлю. Украинский лидер добавил, что Россия мешает навигации украинских и международных судов в районе Керченского пролива и злоупотребляет своим правом вето. По словам Порошенко, ООН должна помочь в восстановлении «признанных границ Украины».