В рамках новой волны губернаторских отставок своих постов могут лишиться до десяти глав регионов
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на политологов и собеседников, близких к Кремлю. Уволены могут быть руководители Курской, Липецкой, Мурманской и Челябинской областей, главы Алтая и Башкирии, а также оренбургский и курганский губернаторы. Как пишет газета, в отставку отправят людей «в возрасте».
Накануне своих постов лишились главы Астраханской области, Приморья и Кабардино-Балкарии.
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