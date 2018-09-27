В рамках новой волны губернаторских отставок своих постов могут лишиться до десяти глав регионов

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на политологов и собеседников, близких к Кремлю. Уволены могут быть руководители Курской, Липецкой, Мурманской и Челябинской областей, главы Алтая и Башкирии, а также оренбургский и курганский губернаторы. Как пишет газета, в отставку отправят людей «в возрасте».

Накануне своих постов лишились главы Астраханской области, Приморья и Кабардино-Балкарии.