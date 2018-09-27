Руслан Боширов – псевдоним полковника ГРУ Анатолия Чепиги

К такому выводу пришла расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. По их данным, россиянин, подозреваемый британскими властями в отравлении Скрипалей, служил в бригаде спецназа в Хабаровске, ездил в командировки в Чечню и был замечен неподалеку от российско-украинской границы в 2014 году. Ранее Скотланд-Ярд предупреждал, что имена подозреваемых в покушении в Солсбери могут быть ненастоящими. Владимир Путин утверждал, что Петров и Боширов – гражданские лица. Сами они в интервью телеканалу RT также опровергли свою причастность к российским спецслужбам.