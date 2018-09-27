Прокуратура хочет пересмотреть приговор мужчине, осужденному за мак на огороде
64-летний пермяк Игорь Трошев получил один год условно после того, как на его участке обнаружили растение. По словам ветерана труда, это произошло случайно и мак стал расти как сорняк. Однако эксперты определили, что этот вид растения содержит опий, должен культивироваться и случайно взойти в уральской климатической зоне не может. Прокуратура считает наказание слишком мягким. По мнению надзорного органа, суд не дал оценку общественной опасности преступления и его возможным последствиям.
Комментарии5
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perectukin 27 сентября 2018 | 04:31
Сколько у нас специалистов по маку, им бы лопату дать - пусть картошку сажают вместо того чтоб херней заниматься. На Северном Урале мак не растет , это аксиома.
democ 27 сентября 2018 | 04:57
"По одним данным, мак снотворный в диком состоянии неизвестен и разводится только в культуре, но дичает во всех подходящих для его произрастания местах. По данным GRIN, он произрастает в диком виде в Южной Европе (остров Крит в Греции, Италия, включая Сардинию и Сицилию), на острове Кипр, в Африке (север Алжира, север Ливии, Марокко, Тунис, остров Мадейра, Канарские острова), а также натурализовался на Азорских островах".
Википедия.
jktu 27 сентября 2018 | 05:26
Да его семена нарики по огородам специально раскидывают, чтобы потом молочко собрать у таких вот пенсионеров. Кто в теме сразу выпалывает, ну а этому не повезло. Может сами нарики ментам и сдали, тоже бывает.
yralez 27 сентября 2018 | 05:30
jktu: Да , именно так .Лет 15 назад шныряли по огородам внаглую, не стесняясь хозяев.Я одному такому проверяльшику ебло начистил.
yralez 27 сентября 2018 | 05:28
Ну слава Богу......я у ж напугался, подумал, что сук....ээ. прокуратороты, хотели смягчить наказание.
Даже прекратить уголовное дело, вот бы мы все охренели !