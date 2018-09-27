Бывший врио губернатора Приморья может быть назначен заместителем министра транспорта
Такую должность, по данным «Ведомостей», могут предложить Андрею Тарасенко. После отмены результатов выборов в регионе он отказался участвовать в очередном туре. На его место назначен губернатор Сахалина Олег Кожемяко. Он уже подтвердил свое намерение побороться за кресло главы Приморья. Тем временем на Сахалине обязанности руководителя исполняет председатель областного правительства. Через год там планируют провести досрочные выборы.
Комментарии3
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perectukin 27 сентября 2018 | 04:25
Круговорот говна в природе ...
Давайте еще и транспорт добъем.
Таких спецов надо сразу на Колыму - лес валить, там научат.
democ 27 сентября 2018 | 04:59
Ничего не изменилось. Всё как при коммунистах. Перемещение "спецов" либо по горизонтали, либо по "вертикали" вверх.
yralez 27 сентября 2018 | 05:34
Ну и что, что дурак.
Остальные такие же.
да вы и сами знаете, какие они министры.