Участника группы Pussy Riot издателя «Медиазоны» Петра Верзилова выписали из клиники в Берлине

По словам врачей, состояние его здоровья значительно улучшилось, симптомы помутнения рассудка полностью исчезли. Медики считают, что активист мог быть отравлен. Сам он подозревает в этом российские спецслужбы. В качестве одного из мотивов, Верзилов называет свои намерения расследовать убийство российских журналистов в Центральной Африке. Участник группы Pussy Riot был госпитализирован в Москве после того как начал терять зрение и способность говорить. После того, как столичные врачи не нашли подозрительных веществ у него в крови. Верзилов был перевезен в Германию.