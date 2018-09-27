Участника группы Pussy Riot издателя «Медиазоны» Петра Верзилова выписали из клиники в Берлине
По словам врачей, состояние его здоровья значительно улучшилось, симптомы помутнения рассудка полностью исчезли. Медики считают, что активист мог быть отравлен. Сам он подозревает в этом российские спецслужбы. В качестве одного из мотивов, Верзилов называет свои намерения расследовать убийство российских журналистов в Центральной Африке. Участник группы Pussy Riot был госпитализирован в Москве после того как начал терять зрение и способность говорить. После того, как столичные врачи не нашли подозрительных веществ у него в крови. Верзилов был перевезен в Германию.
Комментарии1
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alesha_2 27 сентября 2018 | 04:52
Дойче доктора озабоченно чешутъ затылки, глядя на хроматографическую смесь добровольно принятого кокаинума с препаратом неизвестной природы.
В ГРУ нарастает скандал.
-Кто спутал коробочку №4/18 с вытяжкой из скунса?