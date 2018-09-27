Министерство внутренних дел Великобритании отказалось сотрудничать с Россией в расследовании отравления Скрипалей
Как сообщили в российском посольстве, Лондон сослался на один из пунктов Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам. В нем говориться о том, что запрашиваемая сторона может отказаться, если опасается за внутреннюю безопасность или общественный порядок. Накануне расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали новую информацию о подозреваемых в покушении на Скрипалей. Согласно полученным данным, настоящее имя одного из них — Петра Боширова – Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ, и Герой России – расследователи предполагают, что звание он мог получить за участие в операции на Украине. Ранее Владимир Путин говорил, что оба подозреваемых в отравлении в Солсбери являются гражданскими лицами.
Комментарии7
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foma55 27 сентября 2018 | 04:17
А как возможно сотрудничать с тем кто постоянно лжёт?!
salut__521 27 сентября 2018 | 04:27
Сотрудничать с путриотами - это глупо и бессмысленно. А может, отравителям выдать ещё бесплатные английские талоны на усиленное отравительное питание в солсберийской столовой?!..
spbdweller 27 сентября 2018 | 04:30
Заказчик убийства может сотрудничать со следствием единственным образом - дать признательные показания.
archibald_dandy_esquire 27 сентября 2018 | 04:46
spbdweller: " Заказчик убийства может сотрудничать со следствием единственным образом - дать признательные показания. "
признательные показания:
"а вы докажите", "вы всё врёте"
вдруг откуда ни возьмись - маленький небеньзя,
и в глазах его горит страшная претензия -
где убийца?! где злодей?!
отравить его скорей -
и небеньзя на скаку
это вот Терезе Мэй
голову срубает
и в британский МВД
каками кидает
alesha_2 27 сентября 2018 | 04:44
"Гражданский полковник", которому, по статуту, медаль Героя России прицепляет лично Президент России в 2014 году. За Освобождение Украины от Януковича. Он уверенно был, если что, в той самой группе, вывозившей Витьку на ростовщину. Если не командир. Но это по слухам.
koltak76_ 27 сентября 2018 | 05:07
Окурка очередной раз на лжи поймали?
Не верю!
bugbugbug 27 сентября 2018 | 05:18
Ну да, полковник ... был ... когда-то... наверное. Но уже давно уволился! Авыдокажите что не уволился. И вообще это провокация!