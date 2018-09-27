США обвинили Китай в попытках вмешаться в предстоящие выборы в Конгресс
О противоправных действиях Пекина на заседании Генассамблеи ООН сказал президент Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, КНР хочет ослабить Республиканскую партию из-за того, что Пекину не нравится политика действующей администрации Соединенных Штатов. Представители Китая назвал эти обвинения «безосновательными».
США ведут торговую войну с КНР – в несколько этапов Вашингтон вводил пошлины на товары из Поднебесной. В ответ следовали зеркальные меры.
Комментарии1
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mosser 27 сентября 2018 | 03:24
Не только плешивый хулиганил?