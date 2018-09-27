Петр Порошенко призвал Генассамблею ООН принять резолюцию по Олегу Сенцову

Украинский лидер сказал, что осужденный в России «по сфабрикованному делу» режиссер находится в критическом состоянии. Президент призвал потребовать от Кремля соблюдения прав человека. Сенцов был задержан в Крыму по обвинению в создании террористической группы. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В заключении украинский режиссер объявил об отказе от пищи. Он требует освободить всех соотечественников, заключенных в России по политическим мотивам. Сенцов держит голодовку уже более 130 дней.