Петр Порошенко призвал Генассамблею ООН принять резолюцию по Олегу Сенцову
Украинский лидер сказал, что осужденный в России «по сфабрикованному делу» режиссер находится в критическом состоянии. Президент призвал потребовать от Кремля соблюдения прав человека. Сенцов был задержан в Крыму по обвинению в создании террористической группы. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В заключении украинский режиссер объявил об отказе от пищи. Он требует освободить всех соотечественников, заключенных в России по политическим мотивам. Сенцов держит голодовку уже более 130 дней.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mosser 27 сентября 2018 | 03:22
А чего только по нему, нам тут в России вообще 90% плохо живется.