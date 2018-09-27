Руководители Чечни и Ингушетии договорились об установлении границ между республиками
Согласно документу, который подписали Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, регионы уступили друг другу равнозначные нежилые территории. Накануне в нескольких городах Ингушетии начались митинги против передачи земель Чечне. Издание «Кавказ.Реалии» писало о том, что силовики применяли в отношении протестующих дубинки. Вопрос о границе между республиками оставался нерешенным с начала 1990-х годов. В конце августа Кадыров подписал указ о создании госкомиссии для уточнения административной границы республики.
Комментарии2
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mosser 27 сентября 2018 | 03:16
Распил России начался?
virgenu 27 сентября 2018 | 03:51
Чудеса в решете! Границы регионов устанавливает Дума, а не главы регионов, которые теоретически сменяются на выборах. Развал России усилиями Путина начался без вмешательства США, или РПЦ.