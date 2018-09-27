Руководители Чечни и Ингушетии договорились об установлении границ между республиками

Согласно документу, который подписали Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, регионы уступили друг другу равнозначные нежилые территории. Накануне в нескольких городах Ингушетии начались митинги против передачи земель Чечне. Издание «Кавказ.Реалии» писало о том, что силовики применяли в отношении протестующих дубинки. Вопрос о границе между республиками оставался нерешенным с начала 1990-х годов. В конце августа Кадыров подписал указ о создании госкомиссии для уточнения административной границы республики.