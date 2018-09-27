Министр обороны Великобритании подтвердил, что один из подозреваемых в отравлении Скрипалей является полковником
Так Гэвин Уильямсон в твиттере прокомментировал новые данные о личности Руслана Боширова. Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что настоящее имя обвиняемого – Анатолий Чепига. Он – сотрудник российской разведки, трижды бывал в Чечне и предположительно, участвовал в боевых действиях на Украине. Эти сведения удалось собрать благодаря данным сервиса «Российский паспорт» и соцсетям. В МИДе новые данные назвали «вбросом». Ранее Владимир Путин утверждал, что подозреваемые россияне являются обычными гражданскими лицами.
Комментарии10
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mosser 27 сентября 2018 | 03:14
А чего это вы так плохо работаете, пускаете к себе всяких отравителей?
ze_danil 27 сентября 2018 | 03:33
mosser: чо, всех россиян превентивно записать в гомосеки и отравители?
minerr 27 сентября 2018 | 03:36
///// трижды бывал в Чечне и предположительно, участвовал в боевых действиях на Украине /////
Короче, исчадие ада. Так на такого не только надо вешать отравление Скрипалей, но и убийство Кеннеди.
prade 27 сентября 2018 | 03:56
minerr: minerr: Все еще используешь пропагандисткие трюки Кремля? Ты говоришь, что если он не мог убить Кеннеди, то не мог отравить и Скрипалей. Дорогая, одно другому не мешает. Да, он не мог убить Кеннеди, но все таки отравил Скрипалей.
hammiak 27 сентября 2018 | 03:17
Второй, "Петров", видимо генерал, он поумнее смотрелся на интервью)
drtomsky 27 сентября 2018 | 03:25
hammiak: Скорее капитан. Там отрицательный отбор, поэтому зависимость обратная.
salut__521 27 сентября 2018 | 03:37
Да, так лохануться с отравителями - это надо суметь. В ГРУ следует поменять табличку на "Сапожная мастерская".
virgenu 27 сентября 2018 | 03:46
В наше время господства мировой паутины ничего скрыть невозможно.Правду не скрыть даже враньём Захаровой. Уши ФСБ торчат в каждой криминальной авантюре путинского режима.
minerr 27 сентября 2018 | 03:51
virgenu: Уши ФСБ
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Сбрось инфу Мэй - она клевещет на ГРУ.
prade 27 сентября 2018 | 03:58
Путин дал этому человеку Героя России за то, что он убивал украинцев, воевал на Украине, захватывал территории чужого государства. Вот каких палачей ныне считают героями.