В правительстве аварии российских ракет-носителей «Протон-М» связали с технической отсталостью «Роскосмоса»
По словам вице-премьера Юрия Борисова госкорпорация не модернизировала свое производство. В качестве положительного примера он привел авиационную промышленность, где инженеры и конструкторы давно проектируют «в цифре» и обмениваются электронной документацией. В «Роскосмосе» же — сказал Борисов – этой культурой массово еще не овладели. Ракеты-носители «Протон» выпускаются с 1967 года. В течение трех лет по планам их производство должно быть завершено.
Комментарии5
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anemon 27 сентября 2018 | 02:15
Ну, слава богу! Не происки врагов, оказывается!
eniro 27 сентября 2018 | 02:26
anemon: Не слушайте их, они "вывсеврети"! Борисов- пропиндосцкей госдепавцкей шпиен. Ничего авиационная промышленность не проектирует "в цифре". А инженеров и конструкторов давно "ихтамнет"!
mosser 27 сентября 2018 | 02:19
Все просрали, народ уничтожают! Иуды!
nickan 27 сентября 2018 | 02:25
В "Роскосмосе" аварии российских ракет-носителей «Протон-М» связали с технической отсталостью правительства
zloy_sok 27 сентября 2018 | 02:34
Самый передовой рубеж человечества- космос в Рф оказался самым отсталым....Парадоксы наших дней)