Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:04, 27 сентября 2018

Федеральная резервная система США в третий раз с начала года повысила процентную ставку

В этот раз на четверть процентного пункта. Еще одно повышение может произойти до конца года. А в 2019-м регулятор планирует поднимать планку три раза.
В августе Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Дональд Трапп раскритиковал политику ФРС. По мнению президента, повышение базовой ставки может плохо сказаться на росте внутренней экономики и внешней торговле. По мнению аналитиков, действия регулятора не должны вызвать обвала рубля, так как этот сценарий уже заложен в текущие котировки.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Новости

Настоящее имя одного из фигурантов дела о покушении на Скрипалей – Анатолий Чепига Как говорится в расследовании, которое провели журналисты издания Инсайдер и участники Bellingcat, именно такие данные были в паспорте…

5 42 6 5608
Новости

Руководство России выступило против визита в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Он готов был лично приехать после гибели российского самолета в Сирии, но его не согласились принять…

5 148 6 20358
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 72 6 10508 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 431 6 66131 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 150 6 24142 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Новости

Имя Руслан Боширов оказалось ненастоящим у одного из фигурантов дела Скрипалей Он служил в бригаде спецназа ГРУ, его подразделение, в частности, было замечено у границ Украины после начала вооруженного конфликта в Донбассе…

5 55 6 8809
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 64 6 10424 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Власть ставит медицинский эксперимент на живом человеке – Олеге Сенцове Российская, а возможно и западная, медицина не имеет опыта поддержания жизни при столь длительной голодовке. Никто не знает, выживет Сенцов или нет…

5 41 6 6791 26.09
Kсенцов, пикеты, протесты, видео, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 16547 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 93 6 15599 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5439 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Новости

Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России следует снизить до нуля Об этом сегодня заявили в Федеральной таможенной службе…

5 47 6 7985
Блоги

Алексей Мельников публицист

Уходите. Уходите все Зачем вы, думцы, народу нужны, раз вы не для него работаете, а для Путина? Вы свое отыграли. Уходите из Думы и шагайте работать к Путину – в его поместья. Поварятами в помощь Пригожину, садовниками. Жириновский пусть швейцаром – дверь отворяет с поклоном… Это будет честно.

5 34 6 5833 26.09
Kобщество, власть, политика, события
Блоги

Андрей Никулин преподаватель философии

Риски противостояния с Израилем И так и не дано ответа на простой вопрос, каковы дальнейшие российские действия, если израильские ВВС разнесут переданные асадовцам С-300?..

5 28 6 5024 25.09
Kизраиль, сирия, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Арбат В этот раз речь идет о топониме, которое имеет татарское происхождение…

5 29 6 5164 21.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Начните дедолларизацию с себя Троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, — от долларов, которые есть у них на счетах…

5 161 6 28715 21.09
Kэкономика, общество, валюта, мнения

Популярное за неделю

Новости

Настоящее имя фигуранта дела Скрипалей Руслана Боширова Анатолий Чепига Он является полковником военной разведки…

5 127 6 28793
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если в Кремле не настучат приматам по кумполу и не перестанут давать управляемые ракеты — всё, что было с малазийским «Боингом», покажется детским садом, потому что нельзя давать дикарям в руки оружие…

5 245 6 147407 22.09
#слушать 47:07 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 53 6 19904 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 183 6 311888 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…

5 95 6 155856 20.09
8читать ;смотреть
Kдонецк, охлобыстин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7292171
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3674221

Сегодня в эфире