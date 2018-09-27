Федеральная резервная система США в третий раз с начала года повысила процентную ставку

В этот раз на четверть процентного пункта. Еще одно повышение может произойти до конца года. А в 2019-м регулятор планирует поднимать планку три раза.

В августе Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Дональд Трапп раскритиковал политику ФРС. По мнению президента, повышение базовой ставки может плохо сказаться на росте внутренней экономики и внешней торговле. По мнению аналитиков, действия регулятора не должны вызвать обвала рубля, так как этот сценарий уже заложен в текущие котировки.