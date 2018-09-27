Владимир Путин назначил губернатором Приморья главу Сахалинской области Олега Кожемяко
Он будет исполнять обязанности руководителя временно до проведения очередных выборов в декабре. При этом Кожемяко изъявил желание участвовать в борьбе за губернаторское кресло. После скандальной отмены результатов второго тура выборов, бывший глава Андрей Тарасенко решил уйти в отставку, как сообщалось, по состоянию здоровья.
Назанчение Кожемяко – не единственная кадровая перестановка среди руководителей регионов. Сегодня свои кресла потеряли губернаторы Астраханской области и Кабардино-Балкарии.
Комментарии2
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mosser 27 сентября 2018 | 02:15
Плешивый карлик, что охранники закончились?
alexakimfaa 27 сентября 2018 | 02:18
Зная методы и принципы "подбора кадров" в АП России выходит,что Олег Кожемяка назначен губернаром Приморского края... Будущие выборы - это очередная фикция..Скорее всего - сторговались с Зюгановым по приемлемой цене....