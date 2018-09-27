В российском МИДе назвали «вбросом» информацию о личности подозреваемого в отравлении Скрипалей

Так представитель ведомства Мария Захарова отреагировала на расследование группы Bellingcat и издания The Insider. Они написали о том, что настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига. В системе «Российский паспорт» группе удалось найти человека под этим именем, который выглядит как один из россиян, обвиняемых Великобританией в покушении в Солсбери. Сообщается, что Чепига – полковник ГРУ, трижды был в Чечне и имеет звание Героя России предположительно за боевые действия в Донбассе.

Ранее британские власти говорили, что, по крайней мере, имя одного из подозреваемых в отравлении может быть ненастоящим. Владимир Путин утверждал, что эти россияне – гражданские лица.