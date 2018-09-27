В российском МИДе назвали «вбросом» информацию о личности подозреваемого в отравлении Скрипалей
Так представитель ведомства Мария Захарова отреагировала на расследование группы Bellingcat и издания The Insider. Они написали о том, что настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига. В системе «Российский паспорт» группе удалось найти человека под этим именем, который выглядит как один из россиян, обвиняемых Великобританией в покушении в Солсбери. Сообщается, что Чепига – полковник ГРУ, трижды был в Чечне и имеет звание Героя России предположительно за боевые действия в Донбассе.
Ранее британские власти говорили, что, по крайней мере, имя одного из подозреваемых в отравлении может быть ненастоящим. Владимир Путин утверждал, что эти россияне – гражданские лица.
Комментарии11
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tom_tom 27 сентября 2018 | 02:11
• Это фотошоп, никаких Башировых нету
• Вот, вам их показали, они геи и не имеют к спецслужбам отношения
• Это не настоящие фото документов вы все врёте
• АААА, вас финансирует МИ-6
=== Вы сейчас здесь ===
• Ви фсе врети!!!
yulyatsikina__ 27 сентября 2018 | 02:16
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mosser 27 сентября 2018 | 02:21
yulyatsikina__: Собянин привет
s_a_n_d_r_a 27 сентября 2018 | 02:12
"Вброс", значится... Лучше бы она помолчала. Спалились не по-детски:/
pedro_juares 27 сентября 2018 | 02:15
ага, вброс вбросом, но дело на всяк. случай откроем, ну или отравим - тут уж как карта ляжет.
mosser 27 сентября 2018 | 02:17
Захарова-на мужика похожа! Все ты врешь! Свободу политзаключенным России!
harra 27 сентября 2018 | 02:20
Садись Маша ... 2ка )))
tverboul 27 сентября 2018 | 02:25
Ладно, пусть вброс, если ей так хочется, но - правда? Если даже Захарова не назвала это ложной информацией...
salut__521 27 сентября 2018 | 02:31
Очередной дежурный выброс Захаровой, как у фашистской плюющейся змеи...
drtomsky 27 сентября 2018 | 02:32
Ясно, что вброс. Но неплохо бы ответить вброс-правда или вброс-ложь. Судя по нервной реакции Маши - первое.
sunday_refugee 27 сентября 2018 | 02:33
Захарова сама является биологическим вбросом с мусорным рейтингом.