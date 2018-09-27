Паспорт Виктора Цоя продали на аукционе за 9 миллионов рублей

По данным ТАСС, за такую сумму документ был куплен на торгах дома «Литфонд». Отмечается, что стоимость лота выросла более чем в три раза. Кроме того за три миллиона на аукционе была продана записная книжка лидера группы «Кино», и более чем за три с половиной миллиона – рукопись песни «Хочу перемен!». Виктор Цой – культовый советский рок-исполнитель в 1990 году погиб в автокатастрофе. Он похоронен в Санкт-Петербурге.