Киев обвинил Москву в желании оккупировать Азовское море
Соответствующее заявление в ходе выступления на Генассамблее ООН сделал президент Петр Порошенко. Он также упрекнул Организацию Объединенных Наций в молчании, отметив, что именно этого и выгодно Кремлю. Украинский лидер добавил, что Россия мешает навигации украинских и международных судов в районе Керченского пролива и злоупотребляет своим правом вето. По словам Порошенко, ООН должна помочь в восстановлении «признанных границ Украины».
Комментарии3
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perectukin 27 сентября 2018 | 01:16
Порошенко это кто ? Вальцман что ли ?
Предложи нормальные деньги и пользуйся скоко хошь.
alexsokoll 27 сентября 2018 | 01:38
Битва за море ?
Украина введёт салососучий катер "гетьман сильнобздячий" ?
mosser 27 сентября 2018 | 02:11
Да чмыри вы хохлы не могли бой дать в Крыму, половина к плешивому фюреру служить пошли, предатели.