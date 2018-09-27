Центробанк обнаружил признаки финансовой пирамиды в деятельности группы компаний «Кэшбери»
Как объяснили в ЦБ, организация занимается сетевым маркетингом, обещает повышенную доходность, ведет агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях. Однако при этом реальная экономическая деятельность отсутствует. По данным экспертов, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек.
Платформа предлагает гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу и кредитовать пользователей сервиса под залог имущества.
Комментарии1
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stebinmaku 27 сентября 2018 | 01:38
«Кэшбери».. вполне карикатурное название, типа банка «Быстрорубль» в фильме "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"..