Центробанк обнаружил признаки финансовой пирамиды в деятельности группы компаний «Кэшбери»

Как объяснили в ЦБ, организация занимается сетевым маркетингом, обещает повышенную доходность, ведет агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях. Однако при этом реальная экономическая деятельность отсутствует. По данным экспертов, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек.

Платформа предлагает гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу и кредитовать пользователей сервиса под залог имущества.