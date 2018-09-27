Издатель «Медиазоны» участник группы Pussy Riot Петр Верзилов считает, что его могли отравить российские спецслужбы
Накануне его выписали из берлинской клиники. Медики отметили, что состояние активиста значительно улучшилось, симптомы помутения рассудка полностью исчезли. Верзилову стало плохо вечером 11 сентября. Он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. По мнению издателя «Медиазоны», на нем испытывали «новый ядовитый коктейль» — поводом могла стать его акция в финале чемпионата мира по футболу в «Лужниках», или намерение расследовать убийство российских журналистов в Центральной Африканской Республике.
Комментарии3
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stebinmaku 27 сентября 2018 | 01:19
Нужно подключить к расследованию Bellingcat и The Insider - они мигом найдут отравителей.
neon999 27 сентября 2018 | 01:38
Аккуратненько выражаются на ЭМ: "Верзилов считает" - мол такой уж он чудак.
А дескать мы, на ЭМ не верим, что спецслужбы на такое способны.
Никогда ж такого не было. А если и было - то мы на всякий случай не заметили и быстренько забыли.
mosser 27 сентября 2018 | 01:56
Конечно отправили, вы с огнем не играйте в России страшные времена, не возвращайся, и Навальному надо уезжать, а то всех ждет судьба Немцова. Сейчас много бегут, невозможно жить в гетто.