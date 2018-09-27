Настоящее имя Руслана Боширова — одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей – Анатолий Чепига
Он полковник ГРУ. Это выяснила международная расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Они ссылаются на несколько источников, знакомых с военным. Утверждается, что Чепига окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и поступил на службу в разведку. Трижды был в Чечне, а в 2014 году получил звание Героя России за участие в некой миротворческой миссии. По мнению издания, речь может идти о военных действиях на Украине. В марте он въехал в Великобританию под именем Руслана Боширова. Британия обвиняет его в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Владимир Путин утверждал, что подозреваемые россияне – гражданские лица.
Комментарии9
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zurich_106 27 сентября 2018 | 01:17
ахах, предприниматели средней руки, любители готики нетрадиционной ориентации, герои, 20 госнаград, выпускники "консерватории"
tom_tom 27 сентября 2018 | 01:48
Так это чмошное чмо из подворотни по кликухе "Боширов", которое двух слов связать не могло и наркоманило и снимало проститутку на задании, оказывается целый полковник (без 5 минут генера !) ГРУ и Герой России? Это едва ли не самый прекрасный момент во всей прекрасной истории! Ггггг...
beregov_net 27 сентября 2018 | 01:54
tom_tom: Одно время жил в военном городке , дёшево , так насмотрелся на военных и да , они таки в большинстве не блещут , и выпивать горазды
kara 27 сентября 2018 | 01:18
а военных разве не пять лет учат? вроде 5, тут 4 или может он с 17 лет поступил,после школы, а расследователи или не знают во сколько школу в России заканчивают или думают, что если училище военное, то туда поступают как и в армию с 18 лет?
и по ихнему, получается, что у него с 14 года два паспорта на разные фамилии?
eniro 27 сентября 2018 | 01:29
kara: Вы такой умный. Подсказка: набираете ДВОКУ в гугл, и "тыц".
rodiv 27 сентября 2018 | 02:27
eniro: Спасибо. ДВОКУ работает, а с "тыц" непонятно :(
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дальневосточное_высшее_общевойсковое_командное_училище
kondrakr 27 сентября 2018 | 01:42
Это же подарок для Путина! Назвали имя, фамилию, место рождения "Анатолия Чепиги". Если выяснится, что такой человек никогда не существовал или выглядит иначе - Владимир Владимирович снова станет выглядеть честным человеком, а не чепушилой беспонтовым.
wrongway1 27 сентября 2018 | 01:46
А так маскировались
mosser 27 сентября 2018 | 01:51
Поганые убийцы-отравители