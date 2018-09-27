Документальный фильм National Geographic о пропавшем Малазийском боинге выходит сегодня

По их версии самолет ушел в штопор и разбился о воду. Это предположение основано на анализе специалистов, — утверждают авторы:

«Инженеры сделали шокирующее открытие. В последние моменты полета самолет резко снижается. Почти наверняка потому что спустя семь с половиной часов полета у него кончилось топливо. Инженеры провели подсчет того, что происходит в этой ситуации. Благодаря этому, впервые стало возможно воспроизвести последние минуты мистического рейса MH370».

«Правый двигатель загорается первым. Автопилот увеличивает тягу на левом двигателе, чтобы компенсировать дисбаланс. Через несколько минут загорается второй двигатель. Без энергии отключается автопилот, и самолет входит в длительное спиральное падение».

Рейс MH370 Куала-Лумпур — Пекин пропал 8-ого марта 2014-ого года. На нем было 239 человек.